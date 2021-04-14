الصحة الكندية توصي باستمرار استخدام لقاح "أسترازينيكا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كندا - (أ ش أ)

قال مسؤولو وزارة الصحة الكندية، اليوم الأربعاء، إنهم يعتقدون أن لقاح "أسترازينيكا" الخاص بفيروس كوفيد-19 لايزال آمنا للإستخدام، رغم التقرير التي تشير إلى وقف استخدامه في بعض الدول الأوروبية بسبب ارتباطه بحالات تجلط للدم.

وقالت الدكتورة سوبريا شارما، كبيرة المستشارين الطبيين في وزارة الصحة الكندية، للصحفيين في مؤتمر صحفي إن هناك "خطر ضئيل للغاية" من أن بعض المرضى قد يصابون بتجلط الدم مع انخفاض الصفائح الدموية بعد التطعيم.

وأوضحت شارما إنه مع اندلاع الموجة الرابعة من الجائحة - ومع وجود خطر دخول المستشفى والموت لا يزال أكبر بكثير من خطر الإصابة بجلطات بعد أخذ جرعة أسترازيتيكا - من الواضح أن فوائد هذا اللقاح تفوق أي مخاطر مصاحبة له.

وقالت شارما: "احصل على أي لقاح متاح لك. الأمر بهذه البساطة. كلما طال انتظارك للحصول على اللقاح ، لم تعد محميا". "نحن نعلم أن مخاطر الحصول على هذه الآثار الجانبية من اللقاح نادرة للغاية."

وأكدت المسؤولة الطبية أن مخاطر حدوث تخثر للدم نتيجة كوفيد-19 أعلى بكثير من حدوثه مع لقاح أسترازينيكا.

وفي إشارة إلى أدلة من المملكة المتحدة، حيث تم إعطاء حقنة أسترازينيكا 20 مليون مرة، قالت شارما إن فرصة تطوير هذه الجلطات هي تقريبا حالة من كل 250 ألف حالة.