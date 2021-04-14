باريس وبرلين ولندن: إنتاج إيران لليورانيوم عالي التخصيب خطوة لإنتاج سلاح نووي

محمد اسماعيل - القاهرة - ألمانيا - (أ ش أ)

عبرت حكومات فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة (E3) عن قلقها البالغ من إعلان إيران أنها ستبدأ تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% باستخدام أجهزة طرد مركزي متطورة، حسبما أبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 13 أبريل.

وأضاف البيان أن هذا تطور خطير لأن إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب هو خطوة مهمة في إنتاج سلاح نووي.. لا يوجد لدى إيران حاجة مدنية ذات مصداقية للتخصيب على هذا المستوى.

وتابع البيان "كما نعرب عن قلقنا إزاء الأنباء التي تفيد بأن إيران تخطط لتركيب 1000 جهاز طرد مركزي إضافي في نطنز، مما سيزيد بشكل كبير من قدرات التخصيب الإيرانية.

وذكرت الدول الأوربية الثلاث أن إعلانات إيران مؤسفة بشكل خاص لأنها تأتي في وقت بدأ فيه جميع المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة والولايات المتحدة محادثات جوهرية لإيجاد حل دبلوماسي سريع لإحياء واستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة، مشيرة إلى أن إعلان إيران الخطير الأخير يتناقض مع الأجواء البناءة لهذه المحادثات.

وشدد االمشاركون في الييان بقولهم في ضوء التطورات الأخيرة، نرفض جميع الإجراءات التصعيدية من جميع الأطراف وندعو إيران إلى عدم تعقيد العملية الدبلوماسية أكثر من ذلك.

يذكر أن إيران أعلنت زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60%، وهو مستوى يقربها من القدرة على استخدامه لأغراض عسكرية، في وقت تستمر فيه محادثات فيينا حول البرنامج النووي الإيراني.