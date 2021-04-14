دولة أوروبية ترفض لقاح "جونسون" إثر تهم لاحقته

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ما تزال الشائعات والتهم تلاحق لقاح شركة "جونسون آند جونسون" الأميركية المضاد لفيروس كورونا المستجد بعد أنباء عن مضاعفات أصيب بها بعض من تلقوه في الولايات المتحدة.

حيث أعلنت هولندا اعتزامها مبدئياً عدم استخدام هذا اللقاح في حملتها الوطنية للتطعيم ضد كورونا.

وقال وزير الصحة الهولندي، هوجو دي يونجه، في لاهاي، اليوم الأربعاء، إنه يجب أولاً معرفة المزيد عن حالات التجلط الدموي.

كانت الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق تعليق التطعيم بلقاح "جونسون آند جونسون" في أعقاب ظهور بعض حالات التجلط الدموي في أوردة دماغية لأشخاص تم تطعيمهم باللقاح.

وكانت الشركة أوصت دول الاتحاد الأوروبي بعدم استخدام الجرعات التي تم توريدها.

وسينتظر وزير الصحة الهولندي تقرير الوكالة الأوروبية للأدوية الخاصة بهذه الحالات. كانت الوكالة أعلنت أنها سرعت وتيرة فحص هذه الحالات وأنها تعتزم طرح تقريرها في هذا الصدد في الأسبوع المقبل.

يشار إلى أن هولندا تلقت 80 ألف جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون" حتى الآن، وهو لقاح كورونا الوحيد المصرح به في الاتحاد الأوروبي الذي يتم إعطاؤه بجرعة واحدة فقط.

ووصل عدد حالات التجلط الدموي في الأوردة الدماغية التي ظهرت بعد التطعيم بلقاح "جونسون آند جونسون" إلى ست حالات حتى الآن بين سبعة ملايين شخص تلقوا اللقاح.