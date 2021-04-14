روما ترمم منطقة المعبد القديم في لارجو ارجنتينا

ابوظبي - سيف اليزيد - في عام 44 قبل الميلاد، تردد أن يوليوس قيصر اغتيل في منطقة المعبد القديم والآن تعطي مدينة روما الضوء الأخضر لترميم المنطقة.

وقالت عمدة العاصمة الإيطالية، فيرجينيا راجي للصحفيين اليوم الأربعاء «إن العمل في موقع الحفر في لارجو ارجنتينا سيبدأ خلال بضعة أسابيع».

وتقع المنطقة بوسط روما، على بعد بضعة أمتار، أقل من مستوى الشارع الحالي. وهناك بقايا أربعة معابد من العصر الجمهوري، الذي يعود تاريخه للقرن الرابع إلى القرن الأول قبل الميلاد.

وتعهدت راجي بأنه بعد استكمال العمل، الذي تشارك في تمويله شركة «بلجاري» للسلع الفاخرة ومقرها روما، سيصبح الموقع مقصداً سياحياً جديداً.

وكانت المنطقة المحيطة بأطلال المعبد تبدو حتى الآن وكأنها مهملة.

وتردد أن الجنرال الروماني ورجل الدولة، جايوس يوليوس قيصر قتل طعناً على أيدي خصوم في هذا الموقع من المدينة في مارس في العام 44 قبل الميلاد.

ومولت شركة «بلجاري» للسلع الفاخرة والمجوهرات بالفعل ترميم «السلالم الإسبانية» في روما بنحو 1.5 مليون يورو في عامي 2015 و2016 .