مسؤول أميركي يحث قادة لبنان على الإسراع بتشكيل حكومة

ابوظبي - سيف اليزيد - حثّ مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية ديفيد هيل، اليوم الأربعاء، من بيروت القادة اللبنانيين على إظهار "مرونة" لتسريع تشكيل حكومة طال انتظارها وقادرة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية ملحة.

وخلال زيارة تستمر يومين، يقوم هيل بجولة بدأها الأربعاء على المسؤولين والقادة السياسيين. وقد التقى كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة والزعيم الدرزي رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.ومن المتوقع أن يلتقي الخميس رئيس الجمهورية ميشال عون، وفق الرئاسة.

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وإثر لقائه بري، قال هيل في بيان "أميركا وشركاؤها الدوليون قلقون جداً إزاء الفشل هنا في المضي في أجندة إصلاحات ضرورية".

وأضاف المسؤول، الذي كان زار لبنان بعد أيام على انفجار المرفأ المروع في الرابع من أغسطس، "أميركا والمجتمع الدولي جاهزان للمساعدة، لكن لا يسعنا القيام بأي شيء بناء من دون شريك لبناني".