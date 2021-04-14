مسؤول سعودي: أي اتفاق مع إيران لا يتطرق لمخاوف دول المنطقة لن يكلل بالنجاح

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 14 أبريل 2021 07:22 مساءً - منذ ساعتين

قال مسؤول سعودي، اليوم الأربعاء، إن المملكة تجري مشاورات مع قوى عالمية بشأن محادثات لإحياء الاتفاق النووي المبرم مع إيران العام 2015.

وعبر عن اعتقاده، بأن أي اتفاق يتعين أن يكون نقطة انطلاق لمزيد من المحادثات تشمل دول المنطقة لتوسيع نطاقه.

وقال السفير رائد قرملي مدير إدارة تخطيط السياسات بوزارة الخارجية السعودية لرويترز: إن الاتفاق الذي لا يتطرق بفعالية لمخاوف دول المنطقة لن يكلل بالنجاح.

وأضاف: ”نود التأكد على الأقل من أي موارد مالية يتيحها الاتفاق النووي لإيران لا تستخدم لزعزعة استقرار المنطقة“.

وتابع: ”سنفعل كل ما بوسعنا كي يكون الاتفاق النووي هو نقطة الانطلاق وليس نقطة النهاية في هذه العملية“.