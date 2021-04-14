بعد الانفجار … مفتشو وكالة الطاقة الذرية يتفقدون منشأة نطنز الإيرانية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 14 أبريل 2021 07:22 مساءً - منذ ساعتين

ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مفتشيها تفقدوا موقع تخصيب اليورانيوم في نطنز، اليوم الأربعاء، دون أن تعلق على حجم الضرر الناجم عما تصفه إيران بأنه عمل تخريبي.

وقالت الوكالة في بيان: ”يواصل مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنشطة التحقق والمراقبة في إيران، وكانوا اليوم في موقع التخصيب في نطنز“.

وأضافت: ”ستستمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في رفع تقاريرها عن التطورات المتصلة ببرنامج إيران النووي إلى مجلس محافظي الوكالة“.