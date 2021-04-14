الرئيس هادي يتلقى برقية تهنئة من نظيره المصري بمناسبة حلول شهر رمضان

محمد الفلاح - الأربعاء 14 أبريل 2021

تلقى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، اليوم، برقية تهنئة من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، هنأه فيها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.



وقال الرئيس المصري في البرقية" اخي فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة، انه لا يسرني والامة الاسلامية نستقبل شهر رمضان ، ان اتقدم الى فخامتكم بأصدق التهاني القلبية واطيب الامنيات، داعياً الله تعالى ان يعيده عليكم وعلى شعبكم الشقيق بالخير واليُمن والبركات، وعلى امتينا العربية والاسلامية بوحدة الكلمة وبالمزيد من التقدم والازدهار".

واضاف السيسي" يأتي شهر رمضان هذا العام وهو يحمل في طياته معنى خاص في ظل التحديات الكثيرة التي يشهدها العالم اليوم مايجعلنا نستحضر معاً قيمه النبيلة التي تدعوا الى التضامن والتأخي والتعاون من اجل تلبية تطلعات الامة الى عالم اكثر صحة وسلاماً وازدهاراً ولتحقيق ما تطمح اليه من مستقبلٍ افضل وغدٍ مشرق".

وقال الرئيس واخي العزيز، ادعوا الله عز وجل ان يتقبل صيامنا وقيامنا وصالح اعمالنا وان يمتعكم بموفور الصحة والسعادة، وان ينعم على شعبينا الشقيقين بالمزيد من التنمية والرخاء والاستقرار ، انه سميع مجيب".