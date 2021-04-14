شكرا لقرائتكم خبر عن هولندا تعتزم وقف لقاح جونسون آند جونسون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هولندا اعتزامها مبدئيا عدم استخدام لقاح شركة جونسون آند جونسون الأمريكية في حملة التطعيم ضد كورونا.

وقال وزير الصحة الهولندي، هوجو دي يونجه، في لاهاي اليوم الأربعاء إنه يجب أولا معرفة المزيد عن حالات التجلط الدموي.

كانت الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق تعليق التطعيم بلقاح جونسون آند جونسون في أعقاب ظهور بعض حالات التجلط الدموي في أوردة دماغية لأشخاص تم تطعيمهم باللقاح.

وكانت الشركة أوصت دول الاتحاد الأوروبي بعدم استخدام الجرعات التي تم توريدها.