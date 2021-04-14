جو بايدن يؤكد أن الوقت قد حان لإنهاء أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة

محمد الفلاح - الأربعاء 14 أبريل 2021

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأربعاء، أن الوقت قد حان لإنهاء أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة، في إشارة إلى أفغانستان.



وأضاف بايدن، في مقتطفات من خطاب سيلقيه حول أفغانستان، أن "الولايات المتحدة ستدعم الحكومة الأفغانية لكنها لن تنخرط في عمليات عسكرية".

بدورها، اعتبرت موسكو أن "تأخير الانسحاب الأمريكي من أفغانستان إلى سبتمبر/أيلول قد يؤدي إلى تصعيد".

وكانت الولايات المتحدة، أعلنت، الثلاثاء، عن عزمها سحب قواتها بالتزامن مع ذكرى تفجيرات 11 سبتمبر الدامية.

وتعتزم الولايات المتحدة بدء الانسحاب في الأول من مايو/أيار المقبل وإتمامه بحلول 11 سبتمبر/أيلول من نفس العام.

وأكد مسؤول أمريكي في وقت سابق أن هذا الانسحاب سيكون "منسقا" ومتزامنا مع انسحاب القوات الأخرى التابعة لحلف شمال الأطلسي.

وينهي انسحاب القوات الأمريكية وحلفائها في الناتو من أفغانستان، أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة، في وقت يحذر فيه معارضو هذه الخطوة من أن السلام ليس مضمونا على الإطلاق بعد قتال استمر عقدين.