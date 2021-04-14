روسيا تسجل 399 وفاة و8326 إصابة جديدة بـ"كورونا"

محمد الفلاح - الأربعاء 14 أبريل 2021

أعلنت روسيا اليوم تسجيل 8326 إصابة جديدة بفيروس كورونا و399 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأوضح مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - أن إجمالي الإصابات والوفيات ارتفع إلى أربعة ملايين و 666 ألفا و 209 إصابات، منها 104 آلاف حالة وفاة، بينما تماثل 9447 شخصا للشفاء ليبلغ إجمالي المتعافين أربعة ملايين و291 ألفا و223، مع بقاء 270 ألفا و986 حالة نشطة .

وأعلنت السلطات الصحية في موسكو عن انطلاق المرحلة الثانية من اختبار دواء "كوفيد -غلوبولين" لعلاج فيروس كورونا والتي ستشمل 6 مستشفيات في موسكو حيث من المقرر أن تستغرق تلك المرحلة من التجارب ما بين شهرين إلى ثلاثة شهور.