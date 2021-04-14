شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أول دولة توقف عقار استرازينيكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت السلطات الصحية إن الدنمارك أصبحت اليوم الأربعاء أول بلد يوقف تماما استخدام لقاح أسترا زينيكا المضاد لمرض كوفيد-19 بعد أنباء عن صلته المحتملة بحالات قليلة جدا من تجلط الدم.

وأضافوا أن هذا القرار سيرجئ نهاية حملة التطعيم في الدنمارك من 25 يوليو إلى مطلع أغسطس .

وقال سورن بروسترم رئيس هيئة الصحة في بيان إن نتائج التحقيقات المتعلقة بتجلط الدم "أظهرت آثارا جانبية حقيقية وخطيرة".

وأضاف "اخترنا بناء على دراسة شاملة مواصلة برنامج التطعيم لجميع المجموعات المستهدفة بدون هذا اللقاح".

كانت وكالة الأدوية الأوروبية أعلنت الأسبوع الماضي أنها وجدت صلة محتملة بين لقاح أسترا زينيكا وتجلط الجيوب الوريدية الدماغية، وهو نوع من الجلطات الدموية في الدماغ، لكنها أكدت على أن خطر الوفاة جراء الإصابة بمرض كوفيد-19 "أكبر بكثير" من احتمال الوفاة بآثار جانبية نادرة.

وكانت الدنمرك أول بلد يبدأ تعليق استخدام اللقاح كلية في مارس آذار لدواعي السلامة، كما علقت استخدام لقاح جونسون آند جونسون للتحقق أكثر من صلة مماثلة بجلطات دموية.