شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 16 شخصا إثر انفجار عبوة ناسفة في الصومال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الشرطة الصومالية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء إن 16 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب عدد آخر إثر انفجار عبوة ناسفة في حافلة صغيرة قرب بلدة( بلد) 30/ كيلومترا شمال العاصمة الصومالية مقديشو./

وصرح ضابط الشرطة علي دوح لـ (د.ب.أ) بأن الحافلة الصغيرة كانت تقل أكثر من 20 شخصا وكانت مغادرة من مقديشو.

وذكر أن الانفجار دمرها وأسفر عن مقتل 16 شخصا على الفور.

ووقع الانفجار الدموى في قرية جولولي على طول طريق بلد - مقديشو.

واتهم ضابط الشرطة حركة الشباب الإرهابية بالمسؤولية عن مقتل المدنيين.

وأضاف: "احترقت عدة جثث لدرجة جعلت التعرف على أصحابها صعبا".

وتقاتل حركة الشباب من أجل بسط السيطرة في القرن الأفريقي منذ سنوات. وتسيطر الحركة الإرهابية على أجزاء كبيرة من الجنوب والوسط وتنفذ هجمات متكررة تستهدف المدنيين وقوات الأمن.