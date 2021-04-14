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منظمة الصحة قلقة من تزايد كورونا في شمال أفريقيا

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الدمام - شريف احمد - أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها من تزايد حالات كورونا خلال شهر رمضان في شمال أفريقيا وشرق المتوسط.

وأكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في شرق المتوسط أحمد المنظري في مؤتمر صحفي عبر الفيديو أن عدد الحالات ازداد بنسبة 22% ، والوفيات زادت بنسبة 17% خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق.

وطالبت المنظمة المصابين بأي مرض أن يبقوا في منازلهم لئلا يضروا الآخرين، مشيرةً إلى أن اللقاحات أصبحت متوفرة الآن، ولكن لا يزال هناك اختلال واضح في توزيع اللقاحات .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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