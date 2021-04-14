شكرا لقرائتكم خبر عن "البيت الابيض" يكشف عن أجزاء من خطاب لبايدن بشأن أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البيت الأبيض النقاب عن مقتبسات من كلمة سيلقيها الرئيس الأمريكي جو بايدن بخصوص أفغانستان سيقول فيها إن الولايات المتحدة ستواصل دعم الحكومة الأفغانية بعد انسحاب عسكري في 11 سبتمبر .

وسيقول بايدن طبقا للمقتبسات "حان الوقت لإنهاء أطول حرب أمريكية. حان الوقت لعودة القوات الأمريكية إلى أرض الوطن... لن نواصل الانخراط في أفغانستان عسكريا لكن عملنا الدبلوماسي والإنساني سيستمر. سنواصل دعم حكومة أفغانستان".