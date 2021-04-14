شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط صاروخ كاتيوشا وأسلحة وذخيرة مع 7 متهمين بالعراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية اليوم القبض على سبعة متهمين بجرائم مختلفة, والعثور على أسلحة متنوعة وصاروخ كاتيوشا في مناطق عدة من العاصمة بغداد.

وقالت في بيان: إن قوة أمنية وجدت مع 7 متهمين بندقية m4 مع عتاد 150 طلقه وصاروخ كاتيوشا و10 مسدسات وعتاد متنوع .

وفي بيان ثانٍ أفادت الخلية بأن قوة أمنية مشتركة نفذت اليوم عملية أمنية استباقية لتفتيش سلسلة جبال العياضية بمحافظة نينوى, أسفرت عن ضبط 91 قنبلة هاون مختلفة الأنواع و3 أحزمة ناسفة و220 لترا من مادة C4 شديدة الانفجار, و26 عبوة ناسفة محلية الصنع, ومجموعة أخرى من العتاد الحربي المتنوع.