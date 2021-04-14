شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة : 1800 مدني ضحايا اشتبكات طالبان من القوات الأفغانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الأمم المتحدة ، اليوم الأربعاء ، إن قرابة 1800 مدني أفغاني قتلوا أو أصيبوا في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021 خلال قتال بين القوات الحكومية ومسلحي طالبان على الرغم من الجهود المبذولة لإحلال السلام.

تصاعد القتال في عدة أجزاء من أفغانستان في الأسابيع الأخيرة ، بينما لم تحرز عملية السلام بين الطرفين المتحاربين أي تقدم على الرغم من الدعوات الدولية للحد من العنف.

يأتي هذا وقتًا حاسمًا لأفغانستان حيث يخطط الرئيس جو بايدن لسحب القوات الأمريكية المتبقية البالغ عددها 2500 جندي من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر 2021 ، بعد عشرين عامًا من اليوم التالي لهجمات القاعدة التي أشعلت الحرب الأمريكية الأطول.