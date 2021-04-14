شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يفتتح مركز الأطراف الصناعية في عدن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول مركز الأطراف الصناعية بمحافظة عدن.

وثمن وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور قاسم بحيبح جهود ومواقف مركز الملك سلمان للإغاثة تجاه الشعب اليمني بمختلف المجالات الخدمية والتنموية، مشيدا بمستوى الإنجاز لمركز الأطراف الصناعية الذي سيسهم في تقديم الخدمات الطبية والتخفيف من معاناة المصابين وضحايا الألغام.

من جهته قال مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة بعدن صالح الذيباني: "إن المركز عمل على تجهيز مركز الأطراف الصناعية بعدن ضمن المرحلة الثالثة عبر تقديم الاحتياجات لقرابة 1,434 مستفيدا لتوفير 300 طرف صناعي جديد، إضافة إلى صيانة للأطراف وتأهيل الكادر الوظيفي للمركز وتقديم خدمة العلاج الطبيعي لذوي الاحتياج، والتعاقد مع الكادر الطبي بالتنسيق مع وزارة الصحة اليمنية".

وأضاف : "أن مشروع تجهيز وتهيئة الأطراف الصناعية من أهم المشاريع التي يمولها مركز الملك سلمان للإغاثة في محافظات عدن وتعز وسيؤن ومأرب بهدف دعم القطاع الصحي اليمني.