شكرا لقرائتكم خبر عن إعطاء 8.51 مليون جرعة لقاح في كندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاربعاء ، أنه تم حتى الآن إعطاء 51ر8 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في كندا.

وأفادت البيانات بأن متوسط معدل التطعيم في كندا يقدر بـ 276 ألفا و280 جرعة يوميا. ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق البلاد خمسة أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت كندا حملة التطعيم ضد كورونا قبل نحو 16 أسبوعا.

ووفقا للبيانات، وصلت الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد إلى 09ر1 مليون إصابة، والوفيات المرتبطة بالوباء إلى 23 ألفا و370 شخصا .