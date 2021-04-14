شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين .. 1923 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 1923 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و22 وفاة، و2245 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.8%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.

وأشارت إلى وجود 180 مصابًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 57 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام مستشفيات الضفة 530 مصابًا.