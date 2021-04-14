شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر النمسا تعلن عن استعدادها لاستضافة قمة الرئيسين الأمريكي والروسي في العاصمة فيينا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعربت النمسا عن استعدادها لاستضافة قمة الرئيسين الأمريكي والروسي في العاصمة فيينا، وذلك عقب اقتراح الرئيس الأمريكي جو بايدن عقد قمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين تناقش عدداً من القضايا المهمة خلال الفترة القادمة.



ووأكدت وزارة الخارجية النمساوية استعداد فيينا لاستضافة القمة المزمعة حيث "أن النمسا متاحة دائماً للمشاركين في أي محادثة عالية المستوى."