شكرا لقرائتكم خبر عن أرمينيا ترغب بتوسيع الوجود العسكري الروسي على أراضيها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يريفان - أ ف ب

أعلنت أرمينيا الأربعاء أنها ستسعى إلى توسيع وجود القوات الروسية على أراضيها، في خطوة من شأنها تعزيز دور موسكو كضامن أمن لهذه الدولة الواقعة في القوقاز.

وكانت روسيا ساعدت في التوسط باتفاق سلام بين أرمينيا وخصمها أذربيجان في تشرين الثاني/نوفمبر أنهى ستة أسابيع من القتال بشأن منطقة ناجورني قره باغ المتنازع عليها، ما أسفر عن مقتل ستة آلاف شخص.

بموجب الاتفاق، تنازلت أرمينيا عن مساحات شاسعة من الأراضي لأذربيجان في الجيب المتنازع عليه ومناطق محيطة به كانت تسيطر عليها منذ حرب في التسعينات، وكذلك سمحت بنشر قوات حفظ سلام روسية في المنطقة.

وقال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان الأربعاء، إن حكومته تجري "محادثات مع الشركاء الروس حول إقامة موطئ قدم للقاعدة العسكرية الروسية رقم 102" في منطقة سيونيك بأرمينيا الواقعة على حدود أذربيجان وإيران.

وأوضح باشينيان في البرلمان أن "التحالف العسكري الأرميني الروسي أساسي لضمان أمن أرمينيا" مشدداً على "الأهمية الكبرى للتحالف العسكري الروسي الأرميني المشترك، ونظام الدفاع الجوي المشترك"، وأضاف: "نناقش إمكانية توسيع قدرات القاعدة العسكرية الروسية".

وأرمينيا جزء من منظمة معاهدة الأمن الجماعي بقيادة روسيا، وهو تحالف عسكري يضم أيضاً بيلاروسيا وثلاث جمهوريات سوفييتية سابقة في آسيا الوسطى.

وبموجب المعاهدة، تلتزم روسيا بالدفاع عن أرمينيا في حال تعرض هذه الدولة لأي هجوم من قوة أجنبية.

وتستضيف أرمينيا قاعدة عسكرية روسية تضم ثلاثة آلاف جندي في ثاني أكبر مدنها، غيومري، وينتشر حرس حدود روس على طول حدود أرمينيا مع أذربيجان وتركيا وإيران.

يشار إلى أن أرمينيا وتركيا على خلاف منذ حصول أرمينيا على الاستقلال بعد تفكك الاتحاد السوفييتي عام 1991، ولا تزال حدودهما المشتركة مغلقة منذ ذلك الحين.

وأدى دعم تركيا لأذربيجان الناطقة بالتركية في نزاعها مع أرمينيا بشأن قره باغ، ومساعي أرمينيا للحصول على اعتراف بالمجازر بحق الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى في ظل السلطنة العثمانية على أنها إبادة، إلى توتر العلاقات بين البلدين.