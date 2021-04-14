شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تغرم «جوجل» لإساءة استغلال مركزها المهيمن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مجلس حماية المنافسة التركي اليوم الأربعاء إنه فرض غرامة على جوجل تزيد على 296 مليون ليرة (36.65 مليون دولار) لإساءة استغلالها مركزها المهيمن في مجال خدمات محركات البحث.

أضاف المجلس في بيان أن جوجل قدمت مزايا لخدمة مقارنة أسعار أماكن الإقامة التي تقدمها ولخدمات البحث المحلية التي تتيحها على حساب منافسيها ، وقال إنه إضافة إلى الغرامة، يتعين على جوجل أن ترفع الضرر عن منافسيها في غضون ستة أشهر وأن ترفع تقارير عن الأمر سنوياً إلى المجلس لمدة خمس سنوات.(رويترز)