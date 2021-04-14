شكرا لقرائتكم خبر عن عائدات فصلية قياسية لـ «جولدمان ساكس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجح بنك «جولدمان ساكس» في التفوق على توقعات المحللين الماضية مع تسجيله لأرباح صافية وعائدات قياسية عن الربع الأول من العام الجاري بفضل الأداء القوي من قبل متداولي الأسهم والمصرفيين الاستثماريين في البنك.

وسجل البنك أرباحاً بلغت 18.60 دولاراً للسهم أو (6.71 مليار دولار)، متجاوزاً التقديرات البالغة 10.22 دولار وفقاً لمنصة «رفينيتيف»، ويمثل ذلك نموًا بنسبة 498% عن نفس الفترة قبل عام واحد. وتجاوزت الإيرادات البالغة 17.7 مليار دولار بسهولة التوقعات البالغة 12.6 مليار دولار، ومثلت نموًا بنسبة 102% عن الربع الأول من عام 2020. وبلغت عائدات التداول في أداوت الدخل الثابت 3.89 مليار دولار، و3.69 مليار دولار لعائدات الأسهم. في حين بلغ الاستثمار المصرفي 3.77 مليار دولار.

وقال الرئيس التنفيذي ديفيد سولومون في بيان: «لقد عملنا بجد جنباً إلى جنب مع عملائنا استعداداً لعالم يتجاوز الجائحة نحو بيئة اقتصادية أكثر استقرارا». (وكالات)