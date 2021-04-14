شكرا لقرائتكم خبر عن 14.3 مليار دولار أرباح «جيه بي مورجان» في الربع الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مجموعة «جيه بي مورجان تشيس» المصرفية عن أرباح وعائدات فاقت توقعات المحللين بفضل تداولات قوية وضخ 5.2 مليار دولار من الأموال التي كانت قد خصصتها المجموعة سابقاً للقروض المعدومة.

وأعلنت المجموعة عن أرباح للربع الأول بقيمة 14.3 مليار دولار أو 4.50 دولار للسهم، وذلك بالمقارنة مع 3.10 دولار للسهم الواحد لتوقعات المحللين الذين شملهم استطلاع منصة رفينيتيف.

في حين تجاوزت إيرادات الشركة البالغة 33.12 مليار دولار، التقديرات البالغة 30.52 مليار دولار، مدفوعة بعمليات التداول في المجموعة المصرفية والتي حققت عائدات تزيد بنحو 1.8 مليار دولار عن المتوقع.

وساهمت تداولات أدوات الدخل الثابت بـ 5.8 مليار دولار من العائدات، أي بزيادة قدرها 15%، حيث تجاوزت تقديرات المحللين بأكثر من 800 مليون دولار، وبالنسبة لعائدات تداول الأسهم، فقد ارتفعت بنسبة 47% لتصل إلى 3.3 مليار دولار بزيادة قدرها مليار دولار عن التقديرات. (وكالات)

