شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة للفنون» تعرض 3 أفلام من مقتنياتها عبر الإنترنت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعرض مؤسسة الشارقة للفنون مجموعة أفلام مختارة من مقتنياتها، عبر الإنترنت خلال إبريل/ نيسان الجاري، إضافة إلى جلسات نقاشية مع مخرجيها.

تقام العروض بالتزامن مع معرض «أعمال مبعثرة» الذي يضم مجموعة أعمال من مقتنيات المؤسسة سواء الجديدة منها أو تلك التي يندر عرضها، ويسعى مخرجو الأفلام لمقاربة المفهوم التعسفي لتوصيف «مهاجر»، معتمدين على الذاكرة بهدف رواية قصص تحاول تفتيت السائد والمتداول عن مكان ما أو عن تجاربه، ما يخلق بدلاً من ذلك عوالم شائكة تسمح بظهور أشكال جديدة من الخيال.

وتشمل القائمة، الفيلم الوثائقي «اسميرنا» (2016)، إخراج جوانا حاجي توما وخليل جريج، ويعرض يوم 16 إبريل، ويوثق لحوارية مطولة جرت بين توما والفنانة والشاعرة إيتيل عدنان، إذ جمعت بينهما صداقة منذ أوائل التسعينات، ونمت وتطورت على مرّ السنين، وارتبطتا بأرض «اسميرنا» رغم أنهما لم تزوراها قط.

ويعرض فيلم «سياحة داخلية 2» من إخراج مها مأمون، يوم 23 إبريل، وهو فيلم تجريبي تستكشف فيه مها مأمون صورة النمطية للأهرامات المصرية، في محاولة لاسترداد هذا الرمز القومي من التبجيل السطحي في البطاقات السياحية والإعلانات التجارية وأفلام «هوليوود»، عبر إعادة إدراج الأهرامات في تعددية المشهدية التاريخية والثقافية لمدينة القاهرة ، فيما يُعرض يوم 30 إبريل فيلم «طرابلس الملغية» (2017)، من إخراج نعيم مهيمن، ويرصد أسبوعاً في حياة رجل وجد نفسه عالقاً في أحد المطارات لعشر سنوات. الفيلم مصور في مطار إلينيكون في اليونان، والسيناريو مستوحى من والد مهيمن الذي علق في المطار نفسه في أثينا لمدة تسعة أيام في عام 1977 بعد أن أضاع جواز سفره على الرحلة المتجهة من بنجلاديش إلى الهند، ويستكشف الفيلم تعقيدات تجربة المهاجر، ليكون بمثابة رواية سيكولوجية حول حياة معاشة بين طبقات المجتمع وهوامشه.