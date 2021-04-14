شكرا لقرائتكم خبر عن «ترايستار» تتراجع عن الطرح العام الأولي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة النجم الثلاثي للنقليات المعروفة باسم «ترايستار»، ومقرها دبي، أن مجلس إدارتها ومساهميها الحاليين قرروا سحب الطرح العام الأولي المخطط له في سوق دبي المالي نظرا لعدم تلبية توقعات المساهمين الحاليين.

وبحسب بيان الشركة: «يرى مجلس الإدارة والمستثمرون الحاليون أنه يمكن تحقيق عوائد أكبر عن طريق تنفيذ استراتيجية النمو الحالية للشركة في ظل الهيكل الحالي لمساهميها».

وبدأت الشركة بيع أسهمها مطلع ابريلم نيسان الحالي، محددة نطاقا سعريا ينطوي على رأسمال سوقي بين 2.64 مليار و3.24 مليار درهم.