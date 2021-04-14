شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مادوف صاحب أكبر مخطط بونزي في التاريخ بسجنه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي بيرني (بيرنارد) مادوف، المستثمر الذي أقر بأنه مذنب في تنظيم أكبر مخطط بونزي في التاريخ، في ساعة مبكرة من يوم الأربعاء في سجن فيدرالي، حسبما قال شخص مطلع على الأمر لوكالة أسوشيتيد برس.

وقال الشخص إن مادوف توفي في المركز الطبي الاتحادي في باتنر بولاية نورث كارولينا لأسباب طبيعية على ما يبدو. لم يكن الشخص مخولا بالتحدث علنا وتحدث إلى وكالة الأسوشييتد برس بشرط عدم الكشف عن هويته.

في العام الماضي، قدم محامو مادوف أوراقًا للمحكمة لمحاولة إطلاق سراح الشاب البالغ من العمر 82 عامًا من السجن بسبب جائحة «كوفيد-19»، قائلين إنه عانى من مرض كلوي في مراحله الأخيرة وحالات طبية مزمنة أخرى. تم رفض الطلب.

اعترف مادوف بخداع آلاف العملاء من خلال استثمارات بمليارات الدولارات على مدى عقود.

استعاد الوصي المعين من قبل المحكمة أكثر من 13 مليار دولار من 17.5 مليار دولار التي وضعها المستثمرون في أعمال مادوف. في وقت اعتقال مادوف، كانت بيانات الحساب المزيفة تخبر العملاء أن لديهم ممتلكات بقيمة 60 مليار دولار. (أ.ب)