من داخل المستشفى.. أهالي مصابي حادث صحراوي أسيوط يروون التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوطـ محمود عجمي:

قال شريف سعد، خال طارق أحمد مصطفى أحد المصابين في حادث التصادم الذي وقع بين سيارة نقل بترول وأتوبيس نقل ركاب، على طريق "أسيوط- البحر الأحمر"، عند الكيلو 103، إن ابن شقيقته كان عائدًا من القاهرة بعد انتهاء الدراسة لكي يقضي أول أيام شهر رمضان المبارك مع والدته في منزل العائلة بقنا.

وأضاف سعد، أن ابن شقيقته طالب في كلية العلوم الطبية بالقاهرة، واستقل الأتوبيس من القاهرة للعودة إلى قنا أمس الثلاثاء، وتلقينا اتصالًا حوالي الساعة 11 مساءً يخبرنا بإصابته ونقله إلى المستشفى الجامعي.

وناشد سعد، محافظ أسيوط والمسئولين بالمستشفى الجامعي باتخاذ اللازمة والتوجيه بسرعة إجراء الفحوصات الطبية والعلاج وإنقاذ حياته كونه يعاني من نزيف في المخ وكسور في الجسم".

وأضاف محمد عبده النوبي، شقيق المصاب "أيمن" والذي أصيب بكسر في الفخذ الأيمن واشتباه نزيف في المخ، أن شقيقه كان راجع من القاهرة بعد اداء واجب عزاء، وتلقينا اتصالًا يخبرنا بأن شقيقى مصاب في الحادث، فيما توفيت زوجته و2 من اشقائها و3 آخرين من العائلة في الحادث".

وأوضح عم الطفل كيرلس سمعان الفي، أحد الناجين من الحادث، أن والدي الطفل توفيا في الحادث، وأنه تلقى اتصالًا من ابن أخيه أخبره بمشاهدة صورة كيرلس على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وجرى نقله إلى المستشفى الجامعي.

وأعلنت محافظة أسيوط، ارتفاع عدد الوفيات إلى 20 شخصًا و 3 مصابين حصيلة ضحايا حادث التصادم الذي وقع بين سيارة نقل بترول وأتوبيس نقل ركاب، على طريق أسيوط البحر الأحمر، عند الكيلو 103، وفقًا للمعلومات الأولية.