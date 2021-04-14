العربية: مصر تقيم تنفيذ تركيا شروطها للبت في عودة العلاقات وهذا أهم شرط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- إيمان محمود:

قالت قناة "العربية" الإخبارية إن مصر في مرحلة تقييم تنفيذ تركيا لشروطها، مؤكدة أن ملف عودة العلاقات الدبلوماسية مرهون بتنفيذ هذه الشروط.

ونقلت القناة عن مصادر لم تسمها قولها إنه حتى الآن لا توجد مواعيد محددة لاجتماعات بين مسؤولين أتراك ومصريين، وإن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات على المستوى الأمني.

وأضافت المصادر أن تركيا تعهدت بعدم التدخل في الشؤون المصرية.

وفيما يتعلق بالشروط المصرية، نقلت العربية عن مصادرها أن "مصر متمسكة بتسليم العناصر المطلوبة من تركيا وعدم إبعاد الملف"، مشيرة إلى أن "تركيا عرضت ترحيل عناصر من الإخوان إلى دول أخرى، لكن مصر تتمسك بتسليمها".

وتابعت: "بعض الإخوان قرروا مغادرة تركيا إلى لندن وأمريكا وآخرون توقفوا عن العمل السياسي"، كما توقف بعض رجال الأعمال الأتراك عن تمويل قنوات إخوانية بعد تعليمات الأمن التركي.

ولفتت المصادر إلى أن أنقرة أبلغت القاهرة بوقف أي اجتماعات بين إخوان مصر وليبيا.

كان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أعلن اليوم الأربعاء، عن اجتماع تركي-مصري مرتقب على مستوى مساعدي وزيري الخارجية، مشيرًا إلى أن العمل جار بين الجانبين لتحديد الموعد.

وأكد وزير الخارجية التركي أن هناك "مرحلة جديدة تبدأ بين تركيا ومصر ويمكن أن تكون هناك زيارات متبادلة في الفترة المقبلة"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وتحاول تركيا التقارب مع مصر منذ أسابيع وبحث التعاون بين البلدين في ملفات إقليمية، فيما اشترطت القاهرة عدم التدخل في القضايا الداخلية أو المساس بالأمن القومي المصري والعربي.