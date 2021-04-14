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الشرطة الروسية تطرد راهبات من الدير لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة

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محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ):

طردت الشرطة الروسية اليوم الأربعاء مجموعة من الراهبات من الدير الخاص بهن الواقع بوسط روسيا جراء سلسلة من انتهاكات السلامة من الحرائق وقواعد الصحة.

وأظهرت اللقطات المصورة للعملية كيف أنه جرى إخراج بالقوة العشرات من النساء اللائي يحملن الصلبان من المبنى القريب من مدينة يكاترينبورج. وقال الحاكم الإقليمي إنه سوف يعاد نقلهم إلى فنادق وأماكن إيواء أخرى.

وتصدر الدير عناوين الأخبار مرات عدة. وفي ديسمبر، جرى احتجاز سيرجي، وهو كاهن الاعتراف الخاص بالدير عقب نشره مقطعا مصورا حيث دعا الرجل الذي كان يوما راهبا، الشعب إلى "الموت من أجل روسيا". وقضت محكمة بأن هذا هو دعوة للانتحار.

وقال الراهب السابق إن فيروس هو "جائحة زائفة" وأصر على مواصلة عرض خدمات الكنيسة رغم قيود الجائحة. وأصيبت العديد من الراهبات بالفيروس عندما اعتقل في ديسمبر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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