الاستثمار الأجنبي المباشر يسجل أقل مستوى في آخر 5 سنوات في عام "كورونا" (جراف)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر سجل أقل مستوى له في آخر 5 سنوات خلال عام 2020، وذلك تزامنا مع تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وسجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 5.9 مليار دولار العام الماضي مقابل نحو 9 مليارات دولار في عام 2019 بنسبة تراجع 35%.

ويرصد الخليج 365 في الجراف التفاعلي التالي تطور صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال آخر 5 سنوات، بحسب بيانات البنك المركزي التي جمعها الخليج 365.

وكان البنك المركزي، أعلن في بيان له أمس الأول، أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر للداخل سجل تراجعا خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (النصف الثاني من عام 2020) بنسبة 32.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقال المركزي إن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للداخل سجل نحو 3.4 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل نحو 5 مليارات دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وأرجع المركزي تراجع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى انخفاض صافي التدفق للداخل للاستثمارات في قطاع البترول ليسجل 158.8 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل نحو 1.4 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2019-2020.

كما يتمثل السبب الآخر في تراجع صافي التدفقات الواردة من الخارج بغرض الاستثمار في القطاعات غير البترولية بمقدار 144.7 مليون دولار ليسجل 710.9 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري.

ويرجع السبب الثالث لانخفاض صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في تراجع الأرباح المرحلة وفائض الأرصدة الدائنة بمقدار 228.4 مليون دولار لتسجل نحو 2.5 مليار دولار.

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