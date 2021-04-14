بكين تحتج بشدة على إرسال واشنطن موفدين إلى تايوان



محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - أ ش أ

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، تقديم احتجاج شديد بشأن إرسال حكومة الولايات المتحدة موفدين إلى جزيرة تايوان.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" اليوم، تعليقا على تقارير بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أرسل السيناتور الأمريكي السابق كريس دود، ونائب وزير الخارجية السابق ريتشارد أرميتاج، ونائب وزير الخارجية السابق جيمس شتاينبرج لزيارة تايوان في الفترة من 14 إلى 16 أبريل، ويلتقون خلالها مع زعيمة تايوان "تساي إنغ وين" وآخرين.

وقال جيان إن الصين تعارض بشدة أي شكل من أشكال التبادلات الرسمية بين الولايات المتحدة وتايوان، وهذا موقف الصين الثابت والواضح.

وحول الانتقادات الأمريكية للأوضاع في منطقة "شينجيانغ" الويغورية شمال غربي الصين، حثت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة على الامتناع عن التدخل في شؤون الصين.

وقال المتحدث باسم الوزارة "تشاو لي جيان" إن "القوى الأمريكية المناهضة للصين تتآمر من أجل إعاقة نمو الصين عبر تقويض الوضع الأمني في شينجيانغ، وصياغة ما وصفها بـ "أكاذيب القرن" بشأن المنطقة.

ودعا جيان واشنطن إلى الامتناع عن توجيه اتهامات غير مبررة للصين، والكف عن التدخل في شؤونها الداخلية، مشيرا إلى أن أي مؤامرة على إلحاق ضرر على استقرار شينجيانغ ستبوء بالفشل حتما.

وبشأن القضية التي تم رفعها ضد الباحث الأمريكي "أدريان زينز" الذي يهاجم الأوضاع في شينجيانغ، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية إن الوزارة تدعم القضية التي رفعتها شركة غزل ونسيج بمنطقة شينجيانغ ضد الأمريكي أدريان زينز، مشيدا بما وصفه بـ "وعي الصينيين المتزايد" حول ضمان حقوقهم المشروعة استنادا إلى القوانين المعنية.

وأشار جيان إلى أن ما توصل إليه الأمريكي أدريان زينز من نتائج البحوث عن شينجيانغ ليس إلا معلومات ملفقة، ما أوضح بشاعة مؤامرات القوى المناهضة للصين التي تقف وراءه.