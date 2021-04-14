فلاديمير بوتين يعلن بناء أقوى أسطول لكاسحات الجليد في العالم

محمد الفلاح - الأربعاء 14 أبريل 2021

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم، ان بلاده تقوم حالياً ببناء أقوى أسطول لكاسحات الجليد في العالم بما فيها كاسحات الجليد العملاقة مثل كاسحة الجليد "ليدر" والتي لم يقم أحد ببنائها سابقا.



واشار الرئيس الروسي في كلمته التي ألقاها في اجتماع لمجلس أمناء الجمعية الجغرافية الروسية، الى أنه سيكلف الحكومة بدراسة اقتراحات الجمعية الجغرافية الروسية بشأن إجراء أبحاث علمية في منطقة القطب الشمالي..لافتاً الى ان حركة المرور في طريق البحر الشمالي قد تصبح على مدار السنة في السنوات القريبة القادمة.

وقال بوتين"بالرغم من كل الصعوبات التي نعيشها اليوم على الساحة الدولية فإن الأبحاث في منطقة القطب الشمالي والاهتمام بمنطقة القطب الشمالية لا تزال ثابتة".