السلطات الصحية في ليبيا تعلن تسجيل 541 إصابة جديدة كورونا

محمد الفلاح - الأربعاء 14 أبريل 2021

أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الأربعاء، تسجيل 541 إصابة جديدة كورونا، و4 حالات وفاة، وشفاء 897 شخصا، خلال 24 ساعة.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 225 إصابة و543 حالة شفاء، فيما لم تشهد أية حالات وفاة.

وأضاف أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 170 ألفًا و45 شخصًا، بينهم 12 ألفًا و94 حالة نشطة، ووفاة 2834 شخصًا.

وكانت السلطات الصحية في ليبيا، أعلنت اكتشاف حالات إصابة بالسلالة البريطانية من فيروس كورونا في البلاد، بعد الكشف على عينات عشوائية موجبة لفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن النوع الجديد الذي ظهر لأول مرة في ليبيا، يتميز بسرعة الانتقال ونشر الإصابة في المجتمع، محذرة من عواقب وخيمة في ظل ما تشهده البلاد من تراخٍ وعدم التزام بتنفيذ التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية.