الكرملين يصف اتصال بايدن ببوتين بـ"غير المفاجئ".. والتشيك تعرض خدماتها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الكرملين، الأربعاء، إن اتصال الرئيس الأمريكي، جوبايدن، بنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، لم يكن مفاجئا، فالمنطق يقول إننا بحاجة إلى مواصلة الحوار.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن بوتين وبايدن اتفقا، خلال المكالمة التي جرت بينهما أمس، على مواصلة المناقشات بين الدولتين بشأن إمكانية عقد لقاء بينهما عبر القنوات الدبلوماسية.

وأعلن الكرملين أنه سيدرس اقتراحا لعقد قمة بين الرئيسين الروسي والأمريكي.

وردا على سؤال عن موعد ومكان انعقاد القمة المحتملة، قال بيسكوف: "من السابق لأوانه حاليا الحديث عن أي تفاصيل محددة بشأن اللقاء. إنه مقترح جديد وستتم دراسته وتحليله".

وأشار إلى أن الجانبين لم يشرعا بعد في إعداد قائمة المواضيع للقمة المحتملة، لافتا في الوقت نفسه إلى أن كلا الدولتين معنيتان بمناقشة المسائل الثنائية ذات الاهتمام المشترك.

وذكر بيسكوف أن المكالمة الهاتفية الثانية بين بوتين وبايدن كانت طويلة ومفصلة و"جرت في جو عملي"، مضيفا أن الاتصال لم يتطرق إلى مسألة الناشط الروسي المعارض المسجون أليكسي نافالني.



كما أكد المتحدث أن الكرملين لا يزال يدرس الدعوة التي وجهتها الولايات المتحدة إلى بوتين للمشاركة في القمة الدولية القادمة بشأن المناخ، موضحا أن الجانب الروسي لم يتمكن حتى الآونة الأخيرة من الحصول على المعلومات المتعلقة بالمسائل التنظيمية للاجتماع.

من جانبها، عرضت دولة التشيك استضافة قمة بايدن وبوتين في براغ.