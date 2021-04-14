السعودية تدعو إيران لتفادي التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة واستقرارها للمزيد من التوتر

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - دعت المملكة العربية السعودية إيران إلى تفادي التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة واستقرارها للمزيد من التوتر إلى جانب الانخراط بجدية في المفاوضات الجارية حاليا.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء إن ذلك يأتي "اتساقا مع تطلعات المجتمع الدولي تجاه تسخير إيران برنامجها النووي لأغراض سلمية وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم ويحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل".

وبينت الخارجية أن المملكة العربية السعودية "تتابع بقلق التطورات الراهنة لبرنامج إيران النووي والتي تمثلت آخرها بالإعلان عن رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60 بالمئة الأمر الذي لا يمكن اعتباره برنامجا مخصصا للاستخدامات السلمية".

وأشارت إلى أن المملكة تؤكد أهمية توصل المجتمع الدولي لاتفاق بمحددات "أقوى وأطول" وبما يعزز إجراءات الرصد والمراقبة ويضمن منع إيران من الحصول على السلاح النووي أو تطوير القدرات اللازمة لذلك ويأخذ بعين الاعتبار "قلق دول المنطقة العميق من الخطوات التصعيدية التي تتخذها إيران لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي ومن ضمنها برنامجها النووي".