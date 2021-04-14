واشنطن تنتقد قرار الصومال تمديد ولاية الرئيس والبرلمان مدة عامين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعربت الولايات المتحدة عن "خيبة الامل" حيال مصادقة حكومة الصومال الفيدرالية على مشروع قرار يقضي بتمديد ولاية الرئيس والبرلمان مدة عامين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن في بيان صحفي مساء امس الثلاثاء "أكدنا مرارا ان احلال السلام والاستقرار والرخاء والحكم في الصومال يتطلب توصل الحكومة الفيدرالية وأعضائها الى اجماع بشأن اجراء الانتخابات".

ودعا بلينكن الجانبين الى العودة بشكل عاجل الى ضبط النفس والتفاوض للتوصل الى اتفاق من اجل تسوية "الازمة الانتخابية" وتجنب الاجراءات الاحادية الجانب والتي قال ان من شأنها ان تؤجج التوترات في الصومال.

وحذر من ان "تنفيذ مشروع القرار هذا سوف يخلق عوائق خطيرة تعترض الحوار وتقوض بشكل اكبر احلال السلام والامن في الصومال".

واتبع قائلا ان هذه الخطوة سوف "تجبر الولايات المتحدة على اعادة تقييم علاقاتها الثنائية مع حكومة الصومال الفيدرالية لتشمل التدخل الدبلوماسي وتقديم المساعدة والأخذ في الاعتبار جميع الادوات المتوافرة بما فيها فرض عقوبات وقيود على تأشيرات السفر وذلك من اجل التصدي لمحاولات تقويض السلام والاستقرار".