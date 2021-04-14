فرنسا وبريطانيا وألمانيا ترفض خطوة إيران حول تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

وصفت فرنسا وبريطانيا وألمانيا اليوم الأربعاء الخطوة الإيرانية نحو زيادة أجهزة الطرد المركزي لإنتاج اليورانيوم عالي التخصيب بالخطيرة.



وأبدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قلقها إزاء أحدث خطوات إيران لتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المئة.

واعتبرت الدول الثلاث في بيان مشترك أن ما أقدمت عليه طهران "تطور خطير"؛ لأن إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب يشكل خطوة مهمة في إنتاج سلاح نووي".

فرنسا وبريطانيا وألمانيا عبرت في البيان عن قلقها من أنباء أن إيران تعتزم تركيب 1000 جهاز طرد مركزي إضافي في نطنز، مما سيزيد كثيرا من قدرتها على التخصيب.

وشددت على أن "إيران ليس لديها حاجة مدنية حقيقية تتطلب تخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى".

وقالت إن "الإعلان الإيراني مؤسف وبخاصة لأنه يأتي في وقت بدأ فيه جميع المشاركين في الاتفاق النووي وأمريكا مناقشات جوهرية".

وأضافت أن التحركات الإيرانية الأخيرة تتعارض مع ما ظهر من روح بناءة وحسن نوايا في المحادثات الأخيرة.

وأكدت الدول الأوربية الثلاث رفضها كل إجراءات التصعيد من أي طرف، ودعت إيران لعدم زيادة العملية الدبلوماسية تعقيدا.