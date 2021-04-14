شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تسجل 8326 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 399 حالة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم، عن تسجيل 8326 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 399 حالة جديدة وفاة.



وذكرت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، ان إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في البلاد منذ بداية الجائحة بلغت أربعة ملايين و666209 إصابات مؤكدة، منها 104 آلاف حالة وفاة و270986 حالة نشطة وأربعة ملايين و291223 حالة شفاء.