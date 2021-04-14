شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر في محاولة لمنع انتشار سلالة فيروس كورونا .. فرنسا تعلق كل الرحلات الجوية من وإلى البرازيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس في البرلمان إن فرنسا ستعلق جميع الرحلات الجوية من وإلى البرازيل في محاولة لمنع انتشار سلالة فيروس كورونا التي تم اكتشافها هناك لأول مرة.



وأضاف كاستيكس "لاحظنا أن الوضع يزداد سوءا وقررنا تعليق جميع الرحلات الجوية بين فرنسا والبرازيل حتى إشعار آخر".

وكان عدة أطباء فرنسيين بارزين قد طالبوا الحكومة منذ أيام بوقف كل حركة النقل الجوي مع البرازيل.

وقال وزير الصحة أوليفييه فيران قبل شهر إن حوالي ستة في المئة من إصابات كوفيد-19 في فرنسا كانت من السلالات الأكثر عدوى التي تم رصدها لأول مرة في البرازيل وجنوب إفريقيا.