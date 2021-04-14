شكرا لقرائتكم خبر عن متى تنسحب قوات «الناتو» من أفغانستان؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رجحت وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب كارنباور، انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي من أفغانستان في شهر سبتمبر القادم، على غرار القوات الأمريكية التي ستنسحب وفقاً لاتفاق الدوحة في مايو القادم.

وقالت كرامب للإذاعة العامة الألمانية «آ ار دي» اليوم (الأربعاء)، قبيل اجتماع لوزراء الدفاع والخارجية للدول الأعضاء في «الناتو»: «قلنا دائماً ندخل مع الأمريكيين ونخرج معاً. مضيفة: أنا مع انسحاب منظم لذلك أفترض أننا سنقرر ذلك».

وناقش وزراء خارجية أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا القضية الأفغانية وتداعيات سحب واشنطن قواتها، والتطورات على الحدود الأوكرانية الروسية والاتفاق النووي الإيراني.

ويتواجد في أفغانستان نحو 9600 جندي من 36 دولة يشاركون في العمليات الدائرة للتصدي للإرهاب وفرض الأمن والاستقرار ودعم الأجهزة الأمنية والجيش الأفغاني.

وقال مسؤول أمريكي إن الرئيس جو بايدن قرر بقاء القوات الأمريكية في أفغانستان إلى ما بعد الأول من مايو، لكنها ستغادر من دون قيد أو شرط بحلول 11 سبتمبر الذكرى العشرين لهجمات 2001.