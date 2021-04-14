شكرا لقرائتكم خبر عن منفذ مذبحة نيوزيلندا يطالب بمراجعة ظروف سجنه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - طالب الأسترالي برينتون تارانت المدان بارتكاب مذبحة قتل 51 مسلما في نيوزيلندا عام 2019 بمراجعة ظروف سجنه وتصنيفه «كيانا إرهابيا».

وقالت السلطات القضائية اليوم (الأربعاء): إن المحكمة العليا في أوكلاند ستجري مراجعة غدا (الخميس) لتوضيح الأمور التي يرغب تارانت في إثارتها، فيما تشير المعلومات الأولية المقدمة إلى مسؤولي المحكمة إلى أن تارانت يرغب في أن تراجع المحكمة القرارات التي اتخذتها إدارة السجون بشأن ظروف سجنه، وكذلك تصنيفه «كيانا إرهابيا» بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

وأفادت المحكمة بأن الجلسة -التي تشير سجلات المحكمة إلى أن تارانت سيمثل فيها نفسه- لن يكون لها أي تأثير على القضية الجنائية ضد تارانت أو إدانته أو الحكم الصادر بحقه.

وحكم على تارانت في أغسطس بالسجن مدى الحياة دون إمكانية إخلاء السبيل المشروط بتهمة قتل 51 شخصا والشروع في قتل 40 آخرين في مسجدين بمدينة كرايست تشيرتش في 15 مارس 2019، وذلك في أسوأ واقعة إطلاق نار من نوعها في تاريخ نيوزيلندا. والأسترالي تارانت هو الوحيد في نيوزيلندا الذي تم تصنيفه إرهابيا.