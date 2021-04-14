شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تكشف توقيت سحب قواتها من أفغانستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - رويترز

قالت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارينباور إن ألمانيا ستحذو حذو الخطط الأمريكية المتعلقة بسحب القوات من أفغانستان، مضيفة أنها تتوقع قراراً من حلف شمال الأطلسي بهذا الشأن بعد جلسة خاصة للحلف الأربعاء.

وقال مسؤولون كبار في واشنطن إن الرئيس جو بايدن سيعلن اليوم سحب القوات الأمريكية بالكامل من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر/أيلول، وسيطوي ذلك صفحة أطول حرب تخوضها الولايات المتحدة على الرغم من أن معارضي هذه الخطوة يحذرون من أن السلام ليس مضموناً على الإطلاق بعد قتال استمر عقدين.

وسيبحث وزراء الخارجية والدفاع في دول حلف شمال الأطلسي هذه المسألة خلال اجتماع عبر رابط فيديو بعد ظهر الأربعاء، برئاسة الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج وحضور وزيري الدفاع والخارجية الأمريكيين الموجودين في مقر التحالف العسكري في بروكسل.

وقالت كرامب كارينباور لتلفزيون إيه.آر.دي: "قلنا دوماً إننا سنذهب معاً وسنخرج معاً، أؤيد انسحاباً منظماً، وأتوقع أن نقرر ذلك اليوم (في الحلف)".

وأضافت أن هذا يعني أن ألمانيا، كجزء من حلف شمال الأطلسي، ستعمل على أن تتزامن خطط انسحابها مع خطط الولايات المتحدة.

وألمانيا لها حوالي ألف جندي في أفغانستان، وهي ثاني أكبر قوة أجنبية منتشرة هناك بعد القوات الأمريكية.