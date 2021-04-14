شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعرب عن قلقها إزاء التطورات النووية في إيران والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت المملكة العربية السعودية، الأربعاء، أنها تتابع بقلق بالغ إزاء إعلان إيران عن رفعها مستوى تخصيب اليورانيوم، ودعت طهرات إلى تفادي التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة للمزيد من التوتر.

وصرحت وزارة الخارجية السعودية، بأن المملكة تتابع بقلق التطورات الراهنة لبرنامج إيران النووي، والتي تمثلت آخرها في الإعلان عن رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60%؛ الأمر الذي لا يمكن اعتباره برنامجاً مخصصاً للاستخدامات السلمية.

ودعت المملكة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية «واس»، إيران إلى تفادي التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة واستقرارها للمزيد من التوتر، والانخراط بجدية في المفاوضات الجارية حالياً، اتساقاً مع تطلعات المجتمع الدولي تجاه تسخير إيران برنامجها النووي لأغراضٍ سلمية وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ويحدِ من انتشار أسلحة الدمار الشامل. وأكدت الخارجية السعودية أهمية توصل المجتمع الدولي لاتفاق بمحددات أقوى وأطول، وبما يعزز إجراءات الرصد والمراقبة ويضمن منع إيران من الحصول على السلاح النووي أو تطوير القدرات اللازمة لذلك، ويأخذ بعين الاعتبار قلق دول المنطقة العميق من الخطوات التصعيدية التي تتخذها إيران لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، ومن ضمنها برنامجها النووي.