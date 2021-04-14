الكرملين: من السابق لأوانه الحديث بشأن اجتماع بوتين وبايدن

موسكو – رويترز

قال الكرملين، الأربعاء، إن من السابق لأوانه الحديث عن عقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن.

واقترح بايدن أمس الثلاثاء في اتصال هاتفي عقد قمة بين الرئيسين لمناقشة مجموعة من الخلافات، وقال الكرملين إنه سيدرس اقتراح بايدن.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلاً عن مصدر في وزارة الخارجية أن الكرملين أبلغ واشنطن، الأربعاء، بأنه سيتصرف على نحو حاسم إذا اتخذت الولايات المتحدة أي "خطوات عدائية" جديدة مثل فرض عقوبات.

وقالت إن هذه التصريحات أدلى بها يوري أوشاكوف مستشار بوتين للسياسة الخارجية، الذي دعا السفير الأمريكي لدى موسكو لإجراء محادثات بعد اتصال هاتفي بين بوتين وبايدن أمس الثلاثاء.