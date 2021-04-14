شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تعلن عن «عهد جديد» في العلاقات مع مصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الأربعاء، أن علاقات بلاده مع مصر دخلت «عهداً جديداً»، في أحدث إشارة إلى محاولات التقارب مع القاهرة.

ونقلت وكالة «الأناضول» الرسمية التركية عن جاويش أوغلو قوله: «مرحلة جديدة بدأت في العلاقات بين تركيا ومصر، وقد تكون هناك زيارات ومباحثات متبادلة في هذا الإطار».

وأضاف أن هناك اجتماعاً تركياً مصرياً مرتقباً على مستوى مساعدي وزيري الخارجية، و«العمل جار لتحديد موعده»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن تعيين سفير تركي في مصر مسألة لم تتم مناقشتها حتى الآن.

وأضاف: «عهد جديد بدأ في العلاقات بين تركيا ومصر، وقد تكون هناك زيارات ومباحثات متبادلة في هذا الإطار»

وأبدت تركيا خلال الأسابيع الماضية استعدادها للتقارب مع مصر، وسط ترحيب مصري بعودة العلاقات مع تركيا لسابق عهدها.

وكان وزير الخارجية التركي اتخذ من شهر رمضان مناسبة للحديث مع نظيره المصري سامح شكري ليهنئه بحلول الشهر الفضيل.

ومنذ فترة تتوالى الإشارات إلى مساعي التقارب وخلق مناخ ملائم لبحث الملفات محل الخلافات بين القاهرة وأنقرة، التي ألزمت قنوات "إخوانية" تعمل على أراضيها بأن تحد من خطابها العدائي تجاه مصر ومؤسساتها.