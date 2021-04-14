شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا «ترند» بعد أولى حلقات «نسل الأغراب» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد ساعات من عرض الحلقة الأولى من مسلسل «نسل الأغراب» للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة، أصبح السقا «ترند» أكثر من موقع للتواصل الاجتماعي خاصة في مصر، وحظي بتفاعل كبير من قبل الجمهور. وبعد هذا التفاعل نشر السقا صورة له من المسلسل بشخصية عساف الغريب التي يقدمها خلال العمل وعلق: «ولسه ولسه ولسه.. اللي جاي أقوى».

بدأ المسلسل بخروج عساف الغريب من السجن بعد 20 عاماً، ليخطط للانتقام من غفران الغريب الذي يجسد شخصيته أمير كرارة.

يشارك في بطولة المسلسل مي عمر، فردوس عبدالحميد، دياب، محمد جمعة، نجلاء بدر، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.