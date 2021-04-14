شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور شريهان مجدداً على الشاشة.. فرحة تنتشر بين النجوم والجمهور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد غياب دام 19 عاماً، وتحديداً منذ آخر أعمالها السينمائية من خلال فيلم «العشق والدم» من إنتاج 2002 مع الراحل فاروق الفيشاوي، فاجأت النجمة المصرية شريهان جمهورها ومحبيها بعودتها بإعلان لإحدى شركات الاتصالات في مصر في أول أيام رمضان، وتفاعل الجمهور وعدد من الفنانين مع ظهورها مجدداً على الشاشة.

ونشرت نبيلة عبيد صورة لشريهان عبر «إنستجرام» معلقة «أهلا شريهان.. طلتك تسحر العين قد ايه واحشانا»، فيما نشرت سمية الخشاب عبر «ستوري إنستجرام» صورة لشريهان وعلقت: شريهان نجمة تتألق في رمضان، كل عام وأنت جميلة ومبدعة. وكذلك نشرت رانيا محمود ياسين صورة لشريهان عبر «إنستجرام» وكتبت «شريهان يا جماعة فرحتي بيها لا توصف أرجوكي ارجعي بقى»، فيما غردت هند صبري عبر «تويتر»: «فرحتي قلوبنا بطلتك اللي مالهاش مثيل».

وغردت شريهان عبر «تويتر» وكتبت «في هذه الأيام الكريمة وهذا الشهر العظيم، عايزة أقولكم أنا متشكرة أكثر من جداً، حبتوني احترمتوني احتضنتوني وبحبكم، وبدعائكم لسه بتشوفوني».