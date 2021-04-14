شكرا لقرائتكم خبر عن 100 لوحة في «رسم مصر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

افتتحت كلية التربية الفنية في جامعة حلوان معرض مشروع «رسم مصر»، بحضور آنا ميلينا مونيوس دي جابيريا، سفيرة جمهورية كولومبيا.

ضم المعرض أكثر من 100 لوحة أبدعها 70 فناناً، وقالت الجامعة، في بيان: «شمل المعرض مجموعة من اللوحات والأفلام، التي توثق للأماكن الأثرية والتاريخية في مصر، عبر الزيارات الأسبوعية لفناني «رسم مصر».

وقام المشاركون في المعرض بتوثيق ورسم وتصوير عدد من الأماكن المصرية في لوحاتهم، بهدف التعرف إليها وإلى التاريخ الموازي لها، الذي يهتم بحكايات الناس البسيطة من أمثال أولاد البلد، والأمثال، والأغاني الشعبية».